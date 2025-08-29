Гарбузов: в Москве выпустили сериал о столичной промышленности

В соцсети «ВКонтакте» вышел вертикальный мини-сериал о династиях, работающих на промышленных предприятиях Москвы. Премьера первой серии прошла в рамках сессии «Новые форматы продвижения промышленности» на выставке «Та самая Москва» форума «Территория будущего. Москва 2030», сообщил руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

«Сегодня каждый десятый работающий москвич трудится на промышленном предприятии столицы. Это свыше 750 тыс. сотрудников, и отрасли нужны новые кадры, готовые работать на современном оборудовании и с передовыми технологиями», — сказал Гарбузов.

Он подчеркнул, что для этих целей город активно поддерживает инновации, образовательные проекты и медиа о промышленности. В сотрудничестве с партнерами власти Москвы сняли сериал о городской промышленности. Современный и привлекательный образ отрасли позволит привлечь молодых талантов.

Мини-сериал был создан при поддержке АНО «ИРИ» в рамках проекта «Открытая промышленность». Проект также включает в себя мини-приложение «ВКонтакте» о промышленности, медиаэкспедиции на промышленные предприятия столицы с участием общественных лидеров мнений и многое другое.

По словам директора по стратегическому партнерству VK Дмитрия Уварова, проект стал настоящим прорывом в популяризации сложных промышленных тем. Всего за 2 года удалось создалось и запустить мини-приложение «ВКонтакте» с короткими игровыми механиками: квизами на промышленную тематику, видео и играми. Сейчас в приложении более 115 тыс. пользователей, что подтверждает востребованность проекта для глубокого понимания современной промышленности.

В ходе сессии участники обсудили, какие современные медиаресурсы способствуют созданию актуального образа индустрии. Особое внимание было уделено тому, как новые форматы могут привлечь молодых людей к инженерным специальностям и повысить престиж работы на производстве.

В дискуссии приняли участие руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов, директор по стратегическому партнерству VK Дмитрий Уваров, GR-директор АНО «Институт развития интернета» Евгения Данильченко, журналист и телеведущий Сергей Малоземов, креативный продюсер мини-сериала Иван Ермоленко. Модератором выступила глава пресс-службы ДИПП Полина Павлова.

Как отметила Евгения Данильченко, шоу «Открытая промышленность» показывает индустрию как интересную, перспективную и открытую для молодежи. Проекты такого рода способствуют привлечению внимания к реальным профессиям, а также демонстрируют их востребованность и престиж.