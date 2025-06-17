Гарбузов: в Москве выбраны лучшие монтажники радиоаппаратуры

В столице завершился городской конкурс профмастерства «Московские мастера» среди специалистов по монтажу радиоэлектронной аппаратуры. В этом году за звание лучших боролись 17 работников с 11 предприятий мегаполиса, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Участники представляли компании, занятые в ракетно-космической отрасли, микроэлектронике, квантовой электронике, СВЧ-технике, а также в оборонно-промышленном секторе. Министр уточнил, что радиоэлектроника — один из ключевых сегментов промышленности Москвы. В этой сфере работает свыше 870 предприятий, где трудятся более 138 тыс. человек.

«Высокие компетенции специалистов позволяют стране укреплять технологический суверенитет и создавать передовые разработки, которые находят применение в различных сферах: от телекоммуникаций до космических технологий. В этом году мы отметили лучших на конкурсе профессионального мастерства „Московские мастера“, за победу в котором боролись 17 специалистов ведущих предприятий столицы», — отметил Гарбузов.

Состязания и практика

Состязание для монтажников включало два этапа. Теоретическая часть состояла из тестирования, проверяющего знания участников: умение читать схемы, разбираться в маркировке компонентов, владеть методами сборки печатных плат, знать правила пайки и состав паяльных паст, а также особенности работы с разными типами элементов.

В практическом туре финалисты собирали и настраивали прототип кодового замка — DTMF-декодер, который принимал сигналы от телефонов и компьютеров, сверял введенный код с паролем и управлял электромагнитными замками. Оба этапа оценивались по строгим критериям.

«Мы замечаем, что конкурс молодеет. В этом году средний возраст участников среди монтажников радиоэлектронной аппаратуры составил порядка 28 лет, что демонстрирует, успешную тенденцию привлечения молодых специалистов в индустрию», — пояснила заместитель председателя МКПП (р) Мария Филина.

Она добавила, что, исходя из высокой потребности предприятий в квалифицированных кадрах, это особенно важно. Церемония награждения победителей традиционно пройдет накануне Дня города. Лучшие участники получат денежные премии и дипломы.

О конкурсе

«Московские мастера» — ежегодный конкурс для тех, кто вносит вклад в развитие столицы. Спасатели, инженеры, водители общественного транспорта, медицинские работники, сотрудники социальных НКО и другие — всего 40 профессий — соревнуются за звание лучших в своем деле.

Состязание проводится уже в 28-й раз в рамках социального партнерства между правительством Москвы, Московской Федерацией профсоюзов и Московской Конфедерацией промышленников и предпринимателей при поддержке комитета общественных связей и молодежной политики города.