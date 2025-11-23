Гарбузов: в Москве разработали дозиметр для медицинской диагностики

Столичный производитель аппаратуры для радиационного контроля «Научно-производственное предприятие (НПП) „Доза“» приступил к пробным испытаниям новой модификации клинического дозиметра для рентгеновского излучения. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Изделия предприятия стали важнейшим компонентом системы по обеспечению радиационной безопасности в сфере медицинской диагностики.

Министр уточнил, что высокотехнологичные товары и продукция, используемая в медицине, относятся к числу приоритетов в стратегии развития столичной промышленности. Предприятия Москвы активно работают над увеличением ассортимента подобных изделий и улучшением их технических параметров в соответствии с актуальными стандартами.

«Так, НПП „Доза“ приступило к испытаниям нового прибора для точного измерения дозы, получаемой пациентом при рентгенологических процедурах, ее мощности и контроля стабильности работы аппаратов. Сегодня продукция компании также востребована предприятиями атомной энергетики и промышленности, научно-исследовательскими центрами, а география поставок охватывает более 50 стран», — сказал Гарбузов.

Ионизационные камеры дозиметра ДРК-2 по своим габаритам полностью отвечают стандартам мировых производителей, а сам прибор поддерживает все ключевые программные интерфейсы рентгеновских аппаратов. Обновления, созданные для новой модели, дают возможность подключить устройство к большей части современного диагностического оборудования. Помимо этого, прибор может передавать данные по беспроводному каналу связи.

По словам генерального директора НПП «Доза» Алексея Нурлыбаева, пилотные образцы клинического дозиметра рентгеновского излучения были созданы специалистами НПП «Доза» в конце 1990-х годов.

«На сегодняшний день предприятие поставило более 16 тыс. ДРК различных модификаций, которые успешно применяются в составе рентгеновских аппаратов российского и зарубежного производства», — пояснил Нурлыбаев.

Город оказывает предприятию поддержку. НПП «Доза» обладает статусом промышленного комплекса и правом на налоговые преференции, установленные законодательством Москвы.