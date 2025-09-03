Гарбузов: столичные компании увеличивают поставки мебели

Спрос на мебельную продукцию столицы уверенно растет. С января по июнь 2025 года городские компании поставили заказчикам товаров на сумму в 2 раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики города Анатолий Гарбузов.

«Сегодня более 140 предприятий изготавливают в столице качественную и востребованную мебель: от дизайнерской до офисной. Благодаря поддержке города компании стабильно увеличивают выпуск продукции, расширяют производственные мощности и регулярно выводят на рынок новые продуктовые линейки. Так, с января по июнь 2025-го московские предприятия поставили заказчикам товаров на сумму свыше 24 млрд рублей, что в 2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года», – уточнил Гарбузов.

Предприятие Monze разработало коллекцию мебели для домашнего офиса. Она адаптирована под особенности российских планировок, включая малогабаритные квартиры: в коллекции используются модульные системы, трансформируемые элементы и решения для вертикального хранения. В линейке представлены столы с вместительными тумбами, полки и стеллажи со вставками. По оценкам компании, спрос на решения для домашнего офиса будет расти примерно на 8-10% в год.

На выставке «Та самая Москва» форума «Территория будущего. Москва 2030» мебель предприятия создавала уют в локации, посвященной новым квартирам по реновации.

Помимо этого, компания «ФЕЛИКС» завершила поставку мебели крупнейшему музею ретроавтомобилей и военной техники Вадима Задорожного. Компания полностью оснастила все помещения второго этажа. Мебель выполнена в стилистике времен СССР. Всего поставлено более 100 штук различных позиций для экспозиционных залов, кафе, сувенирного магазина, гардеробной и офисных помещений.

«Среди знаковых объектов Москвы – учреждения образования и социальной сферы, поликлиники, отели, Московский метрополитен. Многолетний опыт работы, в том числе по госконтрактам, позволяет нам достойно справляться с любыми, даже самыми сложными задачами. Собственные производственные площадки и автоматизированное оборудование обеспечивают высокую точность обработки любых деталей мебели», – прокомментировал генеральный директор компании Андрей Михайлов.

Еще одна столичная компания «Гартлекс» разрабатывает и производит мягкую мебель для офисных помещений, гостиниц, баров и официальных учреждений. В ассортименте – диваны, кресла, секции ожидания, кожаные салоны и банкетки. В производстве компания использует современное оборудование, на котором дерево и ткань обрабатываются с высокой точностью и минимальными отходами.

Ранее мэр города Сергей Собянин объявил предстоящий октябрь месяцем московской промышленности. В столичном промышленном секторе работает больше 4,5 тыс. предприятий, на которых трудятся свыше 750 тыс. человек — это каждый 10-й работающий житель Москвы.