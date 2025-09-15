15 сентября в рамках Национальной премии «Лучший промышленный дизайн России» объявлен старт народного голосования, также свою работу начинает экспертный совет, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Известно, что столица делает акцент на продвижении современного промышленного дизайна и формировании отечественной визуальной культуры.

«Сегодня промышленный дизайн — это не только эстетика, но и стратегический инструмент развития технологий, продуктов и компаний. Национальная премия „Лучший промышленный дизайн России“ объединяет лучших специалистов отрасли и на конкретных примерах демонстрирует, как промышленный дизайн влияет на качество жизни людей. В этом году в конкурсной программе принимают участие более 500 проектов из 60 регионов страны. Заявки будут оцениваться по трем номинациям: „Дизайн продукт“, „Дизайн прототип“, „Народный выбор“. Конкурс охватывает сразу 4 направления промдизайна: предметный дизайн, коммуникационный дизайн, дизайн в индустрии моды, средовой дизайн», — уточнил Гарбузов.

В состав экспертного совета премии вошли ведущие дизайнеры, промышленники, представители вузов и отраслевых институтов. Также победителей будут определять путем народного голосования, которое стартует на официальном сайте премии.

По итогам двух этапов будет сформирован шорт-лист премии «Лучший промышленный дизайн России — 2025», из которого впоследствии определят победителей в основных номинациях. Торжественная церемония награждения пройдет 17 октября в Москве.

«Промышленный дизайн — точка рождения инноваций, которая существенно меняет ландшафт отечественного производства и экономики. Дизайнеры всегда проектируют будущее, то, чего еще нет. Но важно создавать не просто концепты, а реальные продукты. Премия „Лучший промышленный дизайн России“ с каждым годом масштабируется, растет число участников и продуктов, запущенных серийно. При этом важно, что проекты конкурса направлены на то, чтобы улучшить жизнь человека, сделать ее комфортней», — заявила генеральный директор 2050.ЛАБ, член экспертного совета премии Дарья Топильская.

В прошлом году в соответствии с постановлением правительства РФ премии был присвоен статус национальной, что свидетельствует о ее высокой значимости и признании со стороны профессионального сообщества. Конкурс проводится совместно с министерством промышленности и торговли Российской Федерации.

За 2 года в премии приняли участие более 1,5 тыс. конкурсантов, свыше полумиллиона человек выбирали победителя в народном голосовании. В 2024-м в финал вышло почти 200 проектов, победителями стали 30, из которых 21 представлял Москву.