Гарбузов: сериал о столичной промышленности набрал более 12 млн просмотров

Вертикальный мини-сериал «Семейная смена» о династиях предприятий Москвы вышел этой осенью в социальной сети «ВКонтакте», сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Он был реализован при поддержке АНО «ИРИ» в рамках проекта «Открытая промышленность» и за несколько месяцев собрал более 12 млн просмотров.

«Тема столичной промышленности интересна и близка аудитории. Проект наглядно показывает: за рабочими производственными процессами в первую очередь стоят люди, которые искренне любят свое дело. Сегодня на заводах города занято свыше 755 тыс. человек — каждый 10-й работающий москвич, и для многих из них это не просто профессиональная деятельность, а часть семейной истории», — уточнил Гарбузов.

Медиапроект знакомит зрителей с тремя московскими промышленными династиями из разных сфер: герои занимаются выпуском игрушек, лифтов и банкоматов. Всего сериал содержит 10 серий.

Эпизоды раскрывают, как семьи преодолевают нестандартные препятствия и вызовы в работе и находят путь к решению задач вместе.

«Сериал „Семейная смена“ стал частью проекта „Открытая промышленность“, который рассказывает о заводах и предприятиях, предоставляет возможность записаться на экскурсии, участвовать в тематических квизах и других активностях, и на сегодняшний день насчитывает более 125 тыс. пользователей мини-приложения ВКонтакте. Пилотный сезон сериала вызвал большой пользовательский интерес и продемонстрировал актуальность формата для молодой аудитории», — резюмировал директор по стратегическому партнерству компании VK Дмитрий Уваров.