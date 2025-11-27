Гарбузов: промпредприятия Москвы развивают отраслевое взаимодействие с вузами

Промышленные компании Москвы активно выстраивают отраслевое сотрудничество с университетами. Они наращивают совместную работу с вузами в сфере подготовки инженеров для высокотехнологичных секторов экономики, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Ранее столичный градоначальник Сергей Собянин информировал, что компании Москвы содействуют учебным заведениям в создании кадрового резерва. Активную роль в обучении будущих инженерных специалистов, например, играет Московский политех, где функционирует передовая инженерная школа технологического лидерства FDR.

«Еще один пример эффективного взаимодействия науки и производителей — работа Российского технологического университета (РТУ МИРЭА). В его лабораториях создаются цифровые двойники реальных производственных систем, позволяющие моделировать, тестировать и оптимизировать технологические процессы», — рассказал Гарбузов.

Он уточнил, что университет концентрируется на практическом подходе к обучению специалистов, чтобы выпускники с самого начала профессионального пути были способны продуктивно работать над реальными проектами и задачами.

В числе партнеров РТУ МИРЭА — свыше 160 крупных компаний и учреждений, включая производителей из Москвы.

С 2019 года столичное инновационное биотехнологическое предприятие АО «Генериум» ведет в РТУ МИРЭА особый образовательный проект MabStudy. В его рамках студенты бакалавриата и магистратуры готовят дипломные работы, основанные на проектах компании-производителя.

По словам руководителя группы по образовательным проектам АО «Генериум» Анастасии Семихиной, благодаря поддержке АО «Генериум» в РТУ МИРЭА была организована целая серия научных лабораторий, включая те, что посвящены исследованию процессов биосинтеза, хроматографической очистки рекомбинантных белков и физико-химических методов их анализа.

«В рамках программы Mabstudy для студентов первого курса магистратуры ежегодно проводится цикл лекций и расширенный курс лабораторных работ по дисциплине „Фармацевтическая биотехнология“ от ведущих экспертов компании. К 2025 году выполнен 31 дипломный проект, и 18 выпускников трудоустроены в подразделения R&D-центра и производства предприятия», — пояснила Семихина.

Летом 2025 года на площадке лабораторий «Генериума» в Российском технологическом университете МИРЭА был проведен двухнедельный интенсив для 68 молодых ученых — учащихся вузов из разных регионов России, а также школьников Вольгинского лицея им. академика И. А. Бакулова. Все задания чемпионата базировались на реальных процессах, которые происходят в исследовательских и производственных подразделениях. Каждый кейс включал в себя практическую проблему, решение которой способствовало оптимизации определенных этапов разработки биофармацевтических лекарств.

Победителями стали 7 человек — представители СПХФУ и ИТМО, Казанского (Приволжского) федерального университета, Уральского федерального университета, МФТИ, ПМГМУ им. И. М. Сеченова и Сибирского государственного медицинского университета. Все они получили предложения о трудоустройстве в «Генериуме». Еще 30 участников из различных регионов были приглашены на оплачиваемые стажировки. Все финалисты получили удостоверения государственного образца о повышении квалификации.