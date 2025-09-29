Гарбузов: предприятия столицы поделились решениями на форуме «Микроэлектроника-2025»

В Сочи подошел к концу российский форум «Микроэлектроника-2025». В течение недели столичные предприятия не только демонстрировали свои передовые решения, но и принимали активное участие в круглых столах и профессиональных дискуссиях, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

По его словам, микроэлектроника — одна из приоритетных отраслей, обеспечивающая технологический суверенитет и безопасность России.

«Правительство Москвы уделяет особое внимание развитию этого сектора промышленности, в городе действует более 20 эффективных мер поддержки. Столичные предприятия не только стабильно снабжают рынок передовыми разработками, но и активно участвуют в развитии отрасли в целом. Так, в рамках деловой программы российского форума „Микроэлектроника-2025“ ведущие московские компании поделились опытом формирования кадрового резерва и создания профессиональных коопераций», — уточнил Гарбузов.

Так, компания «Лазеры и аппаратура» представила на форуме лазерный станок модели МЛП1-QCW. Он решает задачи в области микрообработки, такие как резка, скрайбирование (нанесение линейных надрезов) и сверление отверстий. Работает с кремнием, керамикой, сапфиром, поликором, черными и цветными металлами (сталь, латунь, алюминий). Толщина материалов варьируется от нескольких микрометров до 2 миллиметров.

«В этом году мы заканчиваем НИОКР по разработке станков и технологии разделения пластин. В рамках этого проекта мы отработали большое количество технологий для микроэлектроники, например, структурирование и модификация поверхности, развили технологию лазерного индуцированного травления, технологии перфорации отверстий полупроводниковых материалов и, конечно, разделения пластин на чипы. Эта база позволяет нам продолжать развивать наше производство во всех ключевых и перспективных направлениях микроэлектроники и радиоэлектроники», — подчеркнула генеральный директор компании Анна Цыганцова.

Также участие принял крупный производитель микроэлектроники «Микрон». Были подписаны соглашения о сотрудничестве, представители компании поделились собственным успешным опытом в рамках круглых столов, посвященных формированию кадрового резерва отрасли, выступили на питчинг-сессии стартапов и рассказали о применении микроконтроллера MIK32 «Амур».

Другая компания «МикроЭМ Технологии» представила свои ключевые разработки, среди которых были платы с монтируемыми компонентами, а генеральный директор предприятия Георгий Левин выступил на круглом столе «Развитие кооперационной экосистемы электронной промышленности». Он рассказал о новой модели кооперационной экосистемы, которая позволяет эффективно взаимодействовать предприятиям из одной отрасли, но с разными компетенциями, продуктами или услугами, чтобы совместно предоставлять полный цикл создания необходимого решения.

Форум «Микроэлектроника» проводится с 2015 года. За 10 лет мероприятие стало одной из главных межотраслевых площадок для профессионалов в области разработки, производства, поставки и применения электронной компонентной базы, радиоэлектронных средств.