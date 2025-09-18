Гарбузов: началась регистрация на осенние экскурсии по московским предприятиям

В столице стартовала регистрация на осенний сезон экскурсий по заводам и фабрикам, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Туры пройдут с 22 сентября по 6 октября в рамках проекта «Открой#Моспром».

«Город активно развивает промышленный туризм и реализует проекты для популяризации индустриального сектора столицы. „Открой#Моспром“ — просветительский проект, который с 2019 года успешно реализуется в Москве. Он объединяет более 10 форматов — это онлайн и офлайн туры на предприятия, мастер-классы, викторины, фотовыставки, интеллектуальные игры, лекции и многое другое. Наибольший интерес для москвичей и туристов представляют экскурсии на заводы столицы. Осенью у горожан и гостей Москвы появится возможность посетить 17 крупных предприятий и узнать, как создается высокотехнологичная продукция и товары повседневного спроса», — сказал Гарбузов.

В программе заявлено посещение крупнейших предприятий различных отраслей мегаполиса: от производства напитков и шоколада до электромобилестроения и робототехники. Гости смогут увидеть производственные процессы изнутри и узнать о новейших разработках в промышленности. В завершение экскурсии участников ждет квиз и сувениры от проекта «Открой#Моспром».

Этой осенью к проекту присоединилось шесть новых компаний, которые выпускают высокотехнологичную продукцию. Так, участники впервые посетят производителя роботизированных систем «Технорэд», а еще узнают про выпуск отечественной полупроводниковой электроники в НПП «Пульсар». Компании «Реватт РУС» и «Парус Электро» познакомят с проектированием электрозарядных станций, а «Московское протезно-ортопедическое предприятие» расскажет о протезировании и выпуске ортопедической обуви.

Свои двери откроют и частые участники проекта. Например, крупные производители кабельно-проводниковой продукции НПП «Спецкабель» и «Москабельмет», производители лифтов «Карачаровский механический завод» и «Мослифт», предприятие по производству напитков «Очаково», музей «Роза Эйнема» кондитерской фабрики «Красный октябрь», производитель мороженного «БРПИ» и резиденты ОЭЗ «Технополис Москва» — конструкторское бюро «АртЛайн Технолоджи» и производитель спортивного и лечебного «Академия-Т».

Зарегистрироваться на экскурсию можно на официальном сайте (https://otkroimosprom.ru/events/) проекта.