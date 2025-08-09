Гарбузов: на выставке «Та самая Москва» можно опробовать промпрофессии будущего
В интерактивной зоне промышленных профессий на выставке «Та самая Москва» в Манеже гости смогут познакомиться с перспективными специальностями и даже попробовать себя в них. Об этом сообщил министр правительства Москвы, глава департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.
«Квалифицированные кадры — основа развития современной высокотехнологичной промышленности. Сегодня в этой сфере трудоустроен каждый
десятый москвич. Город выстраивает непрерывную систему профподготовки и повышения квалификации
специалистов, особое внимание уделяется профессиональной ориентации школьников и молодежи» — рассказал Гарбузов.
На выставке посетители смогут погрузиться в мир
современных профессий через интерактивные форматы. Например, можно будет испытать себя в роли оператора роботизированной системы: управлять роборукой,
собирая предметы на движущемся конвейере, тренируя скорость реакции, внимательность и умение принимать решения в условиях ограниченного времени. Эти
навыки критически важны для специалистов будущего, работающих со сложными механизмами.
Еще один интерактив позволит примерить на себя профессию
биотехнолога — в игровой форме участники будут выращивать полезные микроорганизмы, узнавая основы бактериологии и интересные факты о
биотехнологиях.
Иммерсивные площадки выставки «Та самая Москва» наглядно продемонстрируют, как устроена промышленная инфраструктура города, а также
познакомят с экологическими инициативами московских предприятий.
Форум-фестиваль «Территория будущего. Москва 2030»познакомит жителей и гостей столицы с ключевыми инновациями и достижениями во
всех сферах жизни мегаполиса. С 1 августа по 14 сентября пройдут культурные, спортивные, образовательные и другие события, раскрывающие образ одного из
самых передовых городов мира. Этот масштабный проект позволит заглянуть в будущее и увидеть, какой станет Москва уже через несколько лет. Подробности –
на официальном сайте: moscow2030.mos.ru.