сегодня в 10:30

Гарбузов: на выставке «Та самая Москва» можно опробовать промпрофессии будущего

В интерактивной зоне промышленных профессий на выставке «Та самая Москва» в Манеже гости смогут познакомиться с перспективными специальностями и даже попробовать себя в них. Об этом сообщил министр правительства Москвы, глава департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

«Квалифицированные кадры — основа развития современной высокотехнологичной промышленности. Сегодня в этой сфере трудоустроен каждый

десятый москвич. Город выстраивает непрерывную систему профподготовки и повышения квалификации

специалистов, особое внимание уделяется профессиональной ориентации школьников и молодежи» — рассказал Гарбузов.

На выставке посетители смогут погрузиться в мир

современных профессий через интерактивные форматы. Например, можно будет испытать себя в роли оператора роботизированной системы: управлять роборукой,

собирая предметы на движущемся конвейере, тренируя скорость реакции, внимательность и умение принимать решения в условиях ограниченного времени. Эти

навыки критически важны для специалистов будущего, работающих со сложными механизмами.

Еще один интерактив позволит примерить на себя профессию

биотехнолога — в игровой форме участники будут выращивать полезные микроорганизмы, узнавая основы бактериологии и интересные факты о

биотехнологиях.

Иммерсивные площадки выставки «Та самая Москва» наглядно продемонстрируют, как устроена промышленная инфраструктура города, а также

познакомят с экологическими инициативами московских предприятий.

Форум-фестиваль «Территория будущего. Москва 2030»познакомит жителей и гостей столицы с ключевыми инновациями и достижениями во

всех сферах жизни мегаполиса. С 1 августа по 14 сентября пройдут культурные, спортивные, образовательные и другие события, раскрывающие образ одного из

самых передовых городов мира. Этот масштабный проект позволит заглянуть в будущее и увидеть, какой станет Москва уже через несколько лет. Подробности –

на официальном сайте: moscow2030.mos.ru.