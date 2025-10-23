Гарбузов: на премии «Лучший промышленный дизайн» отметили выдающиеся разработки

Помимо 68 лауреатов экспертного и народного голосования, жюри выбрало победителей в трех специальных номинациях, которыми стали столичные проекты – электропоезд, вездеход и настольный светильник в форме матрешки.

«Москва поддерживает талантливых промышленников, чьи разработки меняют облик города, предприятий и улучшают качество жизни граждан. В этом году в конкурсной программе были представлены как дизайн-решения для транспортных средств, промышленного и медицинского оборудования, так и варианты упаковки лекарств, продуктов питания, образцы одежды и украшений. Кроме экспертного и народного голосования, были учреждены три специальные номинации, в которых победили столичные проекты», – подчеркнул Гарбузов.

В честь 120-летия министерства промышленности и торговли РФ ведомство вручило награду в номинации «Гран-при Минпромторга» разработчикам электропоезда «Иволга 4.0». В прошлом году Дептранс Москвы, «Трансмашхолдинг» и национальный центр промышленного дизайна и инноваций «2050.ЛАБ» представили современный городской трехдверный электропоезд для МЦД.

Победителем в специальной номинации «Выбор Москвы» за вклад в развитие городской индустриальной среды стал совместный проект компании Terranica и кузовного ателье CARDI. Это гибридный плавающий вездеход на гусеничном ходу, обладающий запасом хода свыше 1000 км.

В номинации «Выбор партнера» победителем стал настольный светильник в форме матрешки от дизайнеров компании «ЦЕНТРСВЕТ». Он выполнен из персикового алебастра, 100% латуни и горного хрусталя.

Премия «Лучший промышленный дизайн России» была учреждена в 2023 году. Конкурс проводится совместно с министерством промышленности и торговли Российской Федерации.