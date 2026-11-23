Новый бизнес-центр класса А появился в Юго-Западном административном округе Москвы в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда (МПТ). Об этом сообщил Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Он уточнил, что для столицы важно, чтобы центры деловой активности появлялись как внутри Садового кольца, так и в районах проживания москвичей.

«Это позволяет создавать рабочие места ближе к дому, сокращать ежедневные поездки и формировать более сбалансированную среду. Так, в Обручевском районе по программе МПТ завершена реализация проекта бизнес-центра площадью свыше тринадцати тысяч квадратных метров. Объект обеспечит возможность трудоустройства для более чем тысячи жителей столицы», — отметил Гарбузов.

Он добавил, что на объект смогут трудоустроиться более чем тысячи москвичей.

Бизнес-центр располагается по адресу: улица Академика Челомея, д. 1А, стр. 1. Строительство комплекса на всех этапах контролировал Мосгосстройнадзор.

По словам председателя Комитета государственного строительного надзора города Москвы (Мосгосстройнадзора) Антона Слободчикова, за время строительства объекта инспекторы Комитета провели на нем 11 контрольно-надзорных мероприятий.

«К ним привлекались специалисты подведомственного Центра экспертиз, которые выполнили комплекс лабораторно-инструментальных исследований для оценки качества работ и материалов», — пояснил Слободчиков.

Он добавил, что в результате итоговой проверки выдано заключение о соответствии здания требованиям проектной документации. После этого застройщику предоставили разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.

Деловой центр станет частью ЖК AFI Park «Воронцовский» и войдет в формирующийся бизнес-кластер. Кроме современных офисов проектом предусматривается сбалансированная инфраструктура для гостей и сотрудников комплекса. Первый этаж занимает торговая галерея с кофе-поинтами, рестораном, магазинами и сервисами бытовых услуг. Гостевая стоянка и зона для встречи такси предусмотрена перед бизнес-центром AFI Park. Также объект оборудовали подземной парковой на 40 машин.

«Программа МПТ позволяет нам создавать современные качественные офисы там, где они действительно необходимы. БЦ AFI Park — пример такого подхода: в нем сочетаются современная архитектура, новые технологии и удобное расположение в престижном тихом Обручевском районе, с видами на Воронцовский парк», — подчеркнул генеральный директор AFI Development Евгений Поташников.

Транспортная доступность является одним из преимуществ нового бизнес-центра. Он располагается вблизи двух станций метро — БКЛ «Воронцовская» и «Калужская». До Третьего транспортного кольца на автомобиле можно добраться за 10 минут. Благодаря такому расположению будущие резиденты получат удобную связь с ключевыми магистралями и другими районами города.

Программу стимулирования создания мест приложения труда реализуют с 2020 года. За это время она охватила почти все районы Москвы. Инвесторы построят около 340 объектов суммарной площадью порядка 11 млн. кв. м.

Среди них — новые учреждения спорта, культуры и образования, торговые и офисные центры, а также промпредприятия.

Всего в развитие столицы привлекут около 4 трлн. рублей. Это позволит создать порядка 500 тыс. Новых рабочих мест почти во всех отраслях экономики Москвы.