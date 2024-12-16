Гала-шоу Ильи Авербуха «Чемпионы» состоялось в Егорьевске

В главном парке Егорьевска состоялось ледовое гала-шоу «Чемпионы». Этого события жители и гости города очень ждали. Чемпион России, Европы и мира, серебряный призер Олимпийских игр Илья Авербух собрал уникальную команду именитых фигуристов, которые в рамках программы губернатора «Зима в Подмосковье» выступают по всему региону и вдохновляют людей на занятие фигурным катанием, спортом и активное времяпровождение всей семьей, сообщила пресс-служба администрации городского округа Егорьевск.

Есть у проекта и другие задачи.

«Наша программа — это всегда общение, это всегда замечательная обстановка, и, мне кажется, что после каждого нашего приезда улучшается инфраструктура катков. Куда бы мы ни приезжали — везде лучше, чем в прошлом году. Я очень рад этому и благодарен зрителям», — отметил создатель проекта Илья Авербух.

Именно «вдохновляющие» — главное слово для первых номеров, исполненных на егорьевском катке. Молодой и талантливый фигурист-постановщик Артем Федорченко и артисты цирка Мария Голубева и Алексей Усков показали всем присутствующим, что спорт доступен для каждого. Он окрыляет и вселяет надежду.

Интересные, яркие и запоминающиеся постановки увидели зрители в исполнении Татьяны Тотьмяниной и Максима Маринина, Елизаветы Туктамышевой, Екатерины Бобровой и Максима Шабалина, Натальи Саблиной. Энергией трибуны наполнили динамичные выступления Алексея Ягудина.

«Это уже 4-й город, который мне посчастливилось посетить в рамках этого замечательного проекта, и я восхищаюсь и организацией, и настроем мероприятия, и теплым приемом зрителей. Зима — это чудесное время года в России и нужно им воспользоваться и провести много времени активно на свеж воздухе!» — сказала участница «Народного ледникового периода» Наталья Саблина.

Несмотря на снегопад, зрительские трибуны были переполнены, а на льду загорелся настоящий огонь — как в переносном, так, в исполнении Алексея Ускова, и в прямом смысле. Присутствующие благодарили выступающих аплодисментами.

«Нам очень нравится, как выступают фигуристы, все очень красиво и сказочно! Мы приехали в Егорьевск из Люберец специально, чтобы посмотреть!» — делятся Инна Козырева и Таня Титкова.

«Телепроект „Ледниковый период“ ожил у нас в Егорьевске, и мы стали свидетелями великолепного шоу, которое запомнится надолго. Особая благодарность нашему Губернатору Андрею Юрьевичу Воробьеву, Министерству культуры и туризма региона, Министерству благоустройства, а также всем нашим талантливым артистам, постановщикам и организаторам. И, конечно, спасибо вам, дорогие жители, за то, что сделали этот день таким особенным! Пусть „Зима в Подмосковье“ подарит нам еще много таких же ярких и счастливых мгновений!» — написал глава округа Егорьевск Дмитрий Викулов в своем Telegram-канале.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.