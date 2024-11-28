Гала-концерт областного фестиваля для детей и юношества состоится в Реутове

30 ноября в Центре культуры и искусств городского округа Реутов состоится гала-концерт и церемония награждения лауреатов областного фестиваля для детей и юношества «Голоса сердец», передает пресс-служба администрации муниципалитета.

В этом году на конкурс было подано 230 заявок от юных талантов из 40 муниципальных образований Подмосковья.

Конкурсная программа включила в себя 6 номинаций: «Инструментальное исполнительство», «Народные инструменты», «Сольное вокальное исполнительство», «Изобразительное искусство» и «Декоративно-прикладное искусство», «Художественное слово».

Оценку работ участников провело компетентное жюри под председательством заслуженного работника культуры России, заведующего отделом музыкального искусства Государственного Российского Дома народного творчества имени В. Д. Поленова Анатолия Цепа.

На финальном мероприятии фестиваля будут подведены итоги и награждены победители. Кроме того, гостей ждет развлекательная программа, в рамках которой можно будет принять участие в творческих мастер-классах, посмотреть интерактивное научное шоу, сделать памятные снимки в тематической фотозоне и даже видео-селфи в формате 360 градусов.

После церемонии награждения зрителям представят спектакль-фантазию «Кот в сапогах» по мотивам сказки Шарля Перро от Московского театра «Чердак».

Ведущим мероприятия станет актер театра и кино Игорь Нестеров.

Фестиваль для детей и юношества «Голоса сердец» направлен на поддержку и развитие творческой деятельности детей, подростков и молодежи, имеющих ограниченные возможности здоровья и инвалидность. Организаторы мероприятия — Государственное автономное учреждение культуры Московской области «Креативное Бюро „Регион“ при поддержке Министерства культуры и туризма Московской области и администрации городского округа Реутов.

Начало — в 12:00, церемония награждения — в 13:00.



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