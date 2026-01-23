ГАИ провела акцию по безопасности дорожного движения для студентов в Красногорске

В преддверии Дня российского студенчества автоинспекторы Красногорска провели встречу с молодежью, чтобы рассказать о своей службе и напомнить о правилах дорожного движения. Участникам акции представили историю полиции, рассказали о работе сотрудников Госавтоинспекции и ветеранах ведомства.

Студентам показали оборудование, которым пользуются инспекторы: радиостанцию, аптечку, жезл, измеритель тонировки стекла и алкотестер. Особое внимание уделили вопросам личной безопасности и необходимости строго соблюдать правила дорожного движения.

Инспекторы призвали молодежь быть заметными на дороге, переходить проезжую часть только в установленных местах и всегда использовать ремни безопасности. Всем участникам вручили световозвращающие аксессуары для повышения видимости в темное время суток.

Организаторы выразили надежду, что акция поможет студентам задуматься о карьере в правоохранительных органах.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что работа сотрудников Госавтоинспекции — это ответственность за жизни людей и гарантия безопасности на дорогах.

«По нашим трассам каждый день ездят миллионы автомобилей. Несмотря на это, в регионе снижается аварийность на дорогах — за 10 лет на 60%. В этом большая заслуга современных технологий и тех, кто честно и добросовестно делает свою работу», — написал Воробьев.