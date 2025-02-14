Гадания и абонемент на пиццу: как необычно отметить День всех влюбленных в Москве

К 14 февраля в столичных ресторанах появились интересные акции для влюбленных. Одна из самых необычных — годовой абонемент на пиццу для тех, кто сделает предложение руки и сердца, сообщает «Вечерняя Москва».

Однако для получения приза необходимо будет подтвердить свое намерение, выложив фото с кольцом и предоставив доказательства подачи заявления о браке через «Госуслуги».

Молодые люди также запускают оригинальную услугу «парень на час», предлагая одиноким девушкам провести с ними День всех влюбленных за оплату. За размещение фотографии в соцсетях просят от 5 тыс. рублей, а поездка на личном автомобиле обойдется в 10 тыс. рублей. Проводя время с такими «парнями», девушки могут получить не только комплименты и цветы, но и простое человеческое общение, которое многих поддерживает в трудные моменты. Кроме того, за этим может скрываться настоящий шанс на знакомство.

Еще с каждым годом увеличивается спрос на романтические услуги, что побуждает компании предлагать скидки и специальные наборы к празднику.

«Растет спрос на товары и услуги, связанные с романтикой: цветы, сладости, ювелирные изделия, рестораны, СПА-процедуры. Этот день помогает удержать старых клиентов, увеличить их лояльность, а также привлечь новых», — добавил член Гильдии маркетологов Любарто Сартойо.

Так, в одном из клубов в этот день планируется гадание на картах Таро, что добавляет еще одну романтическую активность к празднованию Дня святого Валентина.