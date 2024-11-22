Футбольные фанаты просят Путина разбомбить «Орешником» стадионы соперников

Футбольные хулиганы из разных стран просят президента России Владимира Путина ударить новейшей ракетной системой средней дальности «Орешник» по стадионам и городам своих противников по субкультуре. Соответствующий флешмоб образовался в соцсети X (бывший Twitter), сообщает Mash .

Подобный тред сперва запустили околофутбольщики и любители футбола из Англии, которым понравился запуск российской баллистической ракеты «Орешник». 21 ноября Владимир Путин заявлял, что «Орешником» ударили по военному заводу в городе Днепропетровск (украинское название — Днепр) в ответ в ответ на агрессивные действия стран НАТО в отношении РФ.

После этого к тренду присоединились простые пользователи из разных стран. Разбомбить города друг друга просят юзеры и футбольные хулиганы из Ирландии, Шотландии, Англии, США и десятка других государств.

Суть такого флешмоба заключается в том, что болельщик одной из футбольных команд обращается к Путину и просит нанести удар «Орешником» по городу или стадиону клуба-оппонента.