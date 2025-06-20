Футбольное поле на улице Речной в Балашихе восстановят к 1 сентября

Ключевым вопросом встречи стало восстановление футбольного поля, поврежденного во время ремонта магистрального коллектора.

В ходе работ спортивная площадка в микрорайоне Кучино частично утратила прежнюю форму — у нее появилось два дополнительных угла. Однако уже к 1 сентября здесь появится современное футбольное поле с новым покрытием и ограждением.

«Решение о комплексном благоустройстве двора с размещением новых спортивных и детских площадок принято в 2024 и включено в муниципальную программу. На еженедельной основе мы встречаемся с жителями, дорабатываем план благоустройства. По их просьбам мы размещаем новые спортивные и детские площадки, в том числе — новую воркаут-зону. Футбольная площадка, которая была разрушена, будет полностью восстановлена — с современным резиновым покрытием и ограждением», — рассказал Максим Сидоркин.

Также во дворе появится детская площадка и будут отремонтированы тротуары, проезды и соседняя баскетбольная площадка. Все работы завершат до 1 сентября, несмотря на технические сложности, связанные с большим количеством подземных коммуникаций.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.