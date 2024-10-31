Футболист Нигматуллин хочет засудить жену Елену за мошенничество с их жильем

Футболист Руслан Нигматуллин и его жена Елена с прошлого года не могут поделить имущество. Спортсмен считает, что последние действия его супруги попадают под статью Уголовного кодекса о мошенничестве, он намерен судиться, пишет Mash .

Нигматуллины не могут поделить недвижимость в Москве и Майами, общая стоимость которых составляет 200 млн рублей. Футболист считает, что самостоятельно заработал средства на квартиры и даже был готов отдать при разводе не 50% нажитого, а 65%, но Елена игнорирует его.

Позднее Нигматуллин узнал, что его бывшая супруга продала московскую квартиру за 125 млн рублей, а все вырученные средства присвоила себе. Обсудив ситуацию с адвокатом, он сделал вывод, что действия Елены можно расценить как мошеннические.

Нигматуллин намерен добиваться того, чтобы в отношении Елены возбудили уголовное дело.

Руслан и Елена Нигматуллины узаконили отношения в 1996 году. В браке у них родились двое сыновей — Руслан и Марсель. Решение о разводе пара приняла в прошлом году.