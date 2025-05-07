Фургал предложил прокурорам найти 8,5 млрд рублей

«Если вы утверждаете, что у меня есть эти деньги — помогите их найти, — обратился он к прокурорам. — Я с радостью передам их государству, но за пять лет следствия не обнаружено ни рубля».

Экс-губернатор подчеркнул, что из всего его имущества были арестованы лишь построенный в 2003 году дом и два автомобиля, включая внедорожник для таежных поездок. «Где эти миллиарды? На каких счетах? Какое имущество? — задается вопросом Фургал. — Следствие не представило никаких доказательств».

Параллельно Фургал продолжает защищать свою репутацию в медийном поле — недавно он подал иск о защите чести и достоинства против журналиста программы «Соловьёв LIVE», обвинив того в распространении ложной информации.

В декабре 2023 года суд приговорил экс‑губернатора Хабаровского края Сергея Фургала к 22 годам колонии строгого режима за ряд статей, в том числе, организацию убийств.