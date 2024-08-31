Функция «Найти людей рядом» перестала работать в Telegram

Данная опция позволяла находить людей, находящихся рядом с пользователем, а также группы, созданные для этого района.

Изначально функция «Найти людей рядом» отключена у всех пользователей по умолчанию. Чтобы найти человека поблизости, нужно было включить геопозицию на мобильном устройстве и открыть приложение Telegram, после чего в опциях выбрать нужную функцию.

В самом Telegram точное местоположение на карте не показывалось, а отображалось лишь примерное расстояние до пользователя.

Для работы функции «Найти людей рядом» профиль должен быть доступен и отображаться каждому пользователю.