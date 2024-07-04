Фудтрак «Бодрю» открылся в Красногорске

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В Московской области открылся новый фудтрак «Бодрю» по адресу: г. о. Красногорск, Подмосковный бульвар, 1. Проект является совместной инициативой кофеен для автомобилистов «Кофемашина» и бренда для здорового питания «ВкусВилл», сообщает пресс-служба Минсельхозпрода региона.

В меню «Бодрю» представлены кесадильи, десерты, салаты, завертоны, лимонады и кофе.

Целью идеи «Бодрю» является создание придорожных кафе со здоровой пищей по формату «to go» и «drive-thru». Это поможет путешествующим обеспечить себя всем необходимым для комфортного питания в дороге.

Проект находится на стадии тестирования и после оценки результатов будет принято решение о масштабировании.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что власти Подмосковья готовы поддерживать предпринимателей, которые решили заниматься бизнесом на территории области.

По словам главы региона, они могут получить земельные участки бесплатно или со значительными скидками, компенсации на развитие инфраструктуры.