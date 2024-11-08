ФСТЭК: большинство компаний РФ с ключевой информацией не готовы к кибератакам

ФСТЭК: только 11% из 100 компаний в России готовы к кибератакам

Федеральная служба по техническому и экспертному контролю (ФСТЭК) выборочно отобрала 100 организаций с ключевой информационной инфраструктурой в России и выяснила, что только 11% из них готовы к хакерским атакам, сообщает Baza .

Исследования ФСТЭК показали, что только 11% российских компаний с ключевой информационной инфраструктурой способны выдержать хакерские атаки, 31% компаний имеют низкий уровень защиты, а 48% выбранных организаций — критически низкий уровень защиты. Такое заявление сделал глава управления ФСТЭК России Сергей Бондаренко на форуме по кибербезопасности SOC Forum 2024.

У большинства проверенных компаний нет не только способности защититься от хакеров, но и нет плана, как действовать, если атака все-таки произошла.

«Это пища для размышлений для руководителей этих организаций, для регулятора. Надо что-то делать, и делать надо срочно», — заявил Бондаренко.

Представители ФСТЭК планируют работать с компаниями по всей России, чтобы улучшить уровень их защищенности.