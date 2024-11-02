ФССП защищает права участников СВО на остановку исполнительных производств

Руководитель Главного управления Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России по Санкт-Петербургу Анна Лашкова рассказала, как изменилась профессия судебного пристава после реформы, произошедшей в 2020 году, сообщает газета «Петербургский дневник» .

Она отметила, что теперь ФССП имеет статус правоохранительного органа, что изменило как статус сотрудников, так и требования к ним. Нововведения включают присвоение специальных званий, дополнительные социальные гарантии, а также льготы по выходу на пенсию. С увеличением ответственности пришла и необходимость в новых кадрах, что делает службу привлекательной для будущих работников.

Кроме того, Лашкова упомянула меры поддержки для участников специальной военной операции, которые могут воспользоваться правом и приостановить исполнительные производства, но данная норма не касается алиментов.

«Для того чтобы приостановить исполнительное производство, необходимо лично, либо через члена семьи, направить соответствующее заявление, подтверждение участия в СВО (справка от командира части, либо копия военного контракта), а также копию паспорта в структурное подразделение Главного управления, где находится исполнительное производство. Подать документы можно через портал госуслуг», — отметила эксперт.

Также она рассказала о праве на сохранение прожиточного минимума, которым воспользовались более 12 тысяч петербуржцев с 2022 года. В начале 2024 года судебные приставы удовлетворили более 4400 заявлений на данную поддержку.

Однако это право не распространяется на алименты и вред, причиненный здоровью. Чтобы воспользоваться такой мерой, нужно обратиться в соответствующее подразделение или через портал госуслуг.