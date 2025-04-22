ФСО раскрыла, как Ленин боролся за чистоту в Кремле

Основатель советского государства Владимир Ульянов-Ленин подписывал указ, согласно которому жителей Кремля соблюдать соблюдать чистоту помещений и личную гигиену. Нарушителей этих правил ждали выселение и суд, сообщил ТАСС советник директора Федеральной службы охраны (ФСО) и завкафедрой исторического факультета МГУ Сергей Девятов.

По словам Девятова, Кремль находился в плачевном состоянии, когда к власти в стране пришли новые руководители. Бывший комендант Кремля Павел Мальков рассказывал, что тогда на улицах была «несусветная грязь» и «озера побуревшей талой воды».

«В таких условиях решение санитарных проблем и организация эффективной медицинской помощи для жителей Московского Кремля становились для советского руководства не менее актуальными, чем удержание власти в стране», — отметил Девятов.

Кроме того, в 1918–1919 годах все государство охватила эпидемия сыпного тифа. Тогда же власти создали Управление Санитарного надзора Кремля, целью которого стала «борьба с заразными болезнями и поддержание санитарно-гигиенического благоустройства».

Советник директора ФСО отметил, что в то время Ленин подписал документ о «санитарных правилах для жителей Кремля», чтобы представители властей соблюдали чистоту. Согласно правилам, каждый новоприбывший в Кремль должен быть сходить в баню и сдать свою одежду для дезинфекции. Людей, игнорировавших эти предписания, выселяли и отдавали под суд по обвинению в «нанесении общественного вреда».