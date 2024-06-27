ФСИН показала пижаму, которую будут носить женщины-заключенные
ФСИН заявила об обновлении цветов и внешнего вида формы заключенных
На Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ) Федеральная служба исполнения наказаний презентовала обновленную форму для заключенных. Был изменен цвет и внешний вид одежды, сообщает «МК в Санкт-Петербурге».
ФСИН внесла изменения в цветовую гамму и внешний вид одежды, добавив новые детали и обувь. Участники конференции высоко оценили представленные дизайны.
Сотрудники ведомства отметили, что современная и комфортная одежда играет важную роль в процессе реабилитации граждан, отбывающих наказания в колониях.
На манекенах была представлена новая форма для мужчин и женщин, предназначенная на летний и зимний периоды. Судя по презентации, для осужденных женского пола также планируется внедрить специальную пижаму.