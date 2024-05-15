ФСИН перечислил сервисы, не имеющих отношения к деятельности пенитенциарного ведомства

«В связи с поступающими обращениями в адрес территориальных органов ФСИН России и рядом публикаций в СМИ, касающихся деятельности коммерческих организаций, сообщаем, что акционерные общества „Промсервис“, „Архангельское“, „Главное промышленно-строительное управление“, „Калужское“, „Сельскохозяйственное предприятие Ростовское“ не относятся к предприятиям, учреждениям и организациям, входящим в состав уголовно-исполнительной системы Российской Федерации», — говорится в сообщении пресс-службы.

На официальном сайте ФСИН России опубликован перечень сервисов, не имеющих отношения к деятельности пенитенциарного ведомства, в наименовании которых используется аббревиатура «ФСИН».