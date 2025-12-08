ФСБ задержала жителя Ростовской области по подозрению в поджоге вышки связи

Молодого мужчину из Ростова задержали за связи с украинскими спецслужбами

Сотрудники ФСБ задержали 21-летнего жителя Ростовской области, которого подозревают в поджоге оборудования сотовой связи по заданию украинских спецслужб. Мужчине грозит пожизненное лишение свободы, сообщает RT .

ФСБ сообщила о задержании 21-летнего россиянина, который, по данным ведомства, совершил поджог термошкафа вышки сотовой связи в Ростовской области по указанию украинских спецслужб. За выполнение задания злоумышленнику было обещано денежное вознаграждение.

В центре общественных связей ФСБ уточнили, что подозреваемый вышел на контакт с сотрудником Службы безопасности Украины через мессенджер Telegram. Россиянин согласился на конфиденциальное сотрудничество и выполнение заданий, направленных против безопасности Российской Федерации.

Следственный отдел УФСБ России по Ростовской области возбудил уголовные дела по статьям о террористическом акте и государственной измене. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ему грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

ФСБ напомнила, что украинские спецслужбы продолжают активно искать исполнителей терактов и диверсий через интернет и мессенджеры. Ведомство предупредило об уголовной ответственности за сотрудничество с иностранными спецслужбами.

На опубликованных ФСБ кадрах задержанный признался в поджоге вышки радиосвязи и рассказал, что действовал под псевдонимом Смайл. По указанию куратора он должен был оставлять листы с подписью на месте преступления.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.