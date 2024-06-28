ФСБ сможет изучать документы призывников

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Правительство РФ приняло постановление, позволяющее Федеральной службе безопасности изучать документы призывников, претендующих на прохождение срочной службы в этом ведомстве, сообщает ТАСС .

Граждане, подлежащие военному призыву, могут подать заявку на прохождение службы в органах федеральной службы безопасности.

В таком случае ФСБ имеет право проверять документы призывников, получив к ним доступ.

В 2023 году президент РФ Владимир Путин подписал закон, разрешающий проходить службу по призыву в органах ФСБ. Ранее граждане могли проходить военную службу по призыву только в Вооруженных силах РФ, органах государственной охраны и в других воинских подразделениях.

Также ФСБ было наделено правом отбирать призывников для срочной службы в этой структуре.