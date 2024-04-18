ФСБ рассекретила документы «Смерша» о сорванном мятеже бандеровцев

ФСБ России рассекретила архивные документы о борьбе контрразведки «Смерш» с бандеровцами, которые проникли в Красную армию в 1944 году. Документы разместили накануне 81-летия со дня создания спецслужбы, сообщает РИА Новости.

Согласно документам, члены националистических формирований «Организация украинских националистов» (ОУН)* и «Украинская повстанческая армия» (УПА)* вступали в ряды РККА. У них были тайные цели.

В докладной записке от 29 августа 1944 года замначальника Главного управления контрразведки «Смерш» Николай Селивановский отметил, что в период проведения на территории Западной Украины мобилизации в Красную армию членам ОУН* и УПА* предоставили указание от главарей, которые находились в подполье, не уклоняться от мобилизации, а служить в Красной армии и создавать в ее частях националистические группы для подрывной работы.

С 1 апреля по 25 августа 1944 года «Смерш» в запасных частях на территории Западной Украины арестовал 6 625 человек.

*Организация признана экстремистской и запрещена в России.