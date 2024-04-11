ФСБ рассекретила архив о диверсиях немцев в тылу Красной армии

Германская армия во время отступления в период Великой Отечественной войны оставляла в тылу Красной армии диверсантов для подрыва железнодорожной инфраструктуры, сообщает ТАСС.

К Международному дню освобождения узников фашистских концлагерей УФСБ по Смоленской области представила архив о преступлениях, которые совершили нацисты на территории региона во время оккупации в годы Великой Отечественной войны.

В архив вошли справки, разведданные и спецсообщения контрразведки «Смерш». Все они датированы 1945 годом.

Диверсанты осуществляли подрыв железнодорожных мостов, рельсового полотна и узловых станций.