ФСБ раскрыла чудовищные эксперименты японских военных в Маньчжурии

В преддверии 80-летия разгрома Квантунской армии ФСБ России обнародовала шокирующие документы о деятельности японских отрядов №731 и №100, сообщает РИА Новости .

Согласно материалам следствия 1948 года, японские военные медики под руководством генерала Сиро Исии проводили бесчеловечные эксперименты над живыми людьми, заражая пленных китайских партизан возбудителями чумы, холеры и сибирской язвы с помощью артиллерийских снарядов.

«Несколько сотен китайцев выводили в поле и расстреливали снарядами с бактериями, после чего подсчитывали процент заражения», — показал на допросе врач-бактериолог Като Цунэнори.

Как следует из рассекреченных документов, японский генштаб планировал масштабное применение биологического оружия против Красной армии в 1945 году. Однако стремительное наступление советских войск в Маньчжурии вынудило командование Квантунской армии в спешке уничтожить лаборатории отряда №731 и все доказательства его деятельности.

На допросе в Хабаровске генерал Ямада признал, что СССР сорвал эти планы. По данным следствия, только в стенах «фабрики смерти» погибло до 10 тысяч человек, включая советских военнопленных. Цунэнори охарактеризовал руководителя программы Исии как «аморальную личность, врага не только СССР, но и самой Японии».