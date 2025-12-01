Сотрудники ФСБ пресекли попытку теракта против старшего офицера Минобороны России в Крыму, задержав агента украинской разведки и его пособника. Советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук Олег Иванников заявил, что подобные атаки координируются западными спецслужбами, сообщает «Вечерний Санкт-Петербург» .

ФСБ России задержала в Крыму агента Главного управления разведки Украины, который пытался совершить теракт против старшего офицера vинистерства обороны РФ. По данным ведомства, гражданин Украины планировал подорвать автомобиль российского военнослужащего с помощью взрывного устройства. Преступник был нейтрализован при закладке взрывчатки и оказании вооруженного сопротивления.

Также задержан пособник исполнителя, а организатором теракта назван сотрудник ГУР Фахриев Рустем Саитхалилович.

Советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, подполковник запаса Олег Иванников пояснил, что украинская разведка действует по указанию западных спецслужб и нацелена на российских военных и представителей власти.

«Главное управление разведки Украины выполняет заказ западных спецслужб и осуществляет нападения и террористические акты в отношении российских военнослужащих и представителей госорганов власти. Цель — нанести удар по спецслужбам и Минобороны РФ, продемонстрировать свои возможности и якобы слабую защищенность российских силовых структур», — отметил Иванников.

Эксперт добавил, что для организации подобных терактов часто привлекают людей с финансовыми трудностями или представителей национальных меньшинств, а западные спецслужбы используют методы давления и вербовки, аналогичные тем, что применялись в прошлом.

«Западные спецслужбы используют опыт Гестапо и Абвера, действуя запрещенными методами, чтобы заставить граждан совершать диверсионные акты на территории России», — подчеркнул Иванников.

По его словам, цели для атак определяются в западных центрах, а для их реализации задействуются разветвленные агентурные сети и современные средства связи и наблюдения.