ФСБ опубликовала данные массового убийства Британией советских военных
За несколько дней до капитуляции нацистской Германии, британские ВВС совершили одно из самых жестоких военных преступлений Второй мировой войны, следует из рассекреченных ФСБ архивных документов, пишет РИА Новости.
3 мая 1945 года королевские военно-воздушные силы целенаправленно атаковали в Любекской бухте три немецких судна — «Кап Аркона», «Тильбек» и «Дойчланд», перевозивших преимущественно советских военнопленных из нацистских концлагерей.
Несмотря на предупреждение Международного Красного Креста о характере груза, британские самолёты методично бомбили суда, а затем расстреливали с воздуха спасавшихся в воде людей. Когда уцелевшие пытались добраться до берега, английские моряки с катеров добивали их из стрелкового оружия. Из 7-12 тысяч человек выжили лишь около 300.
Выживший узник Василий Саломаткин в показаниях НКВД описывал: «Англичане вели себя хуже фашистов — расстреливали безоружных в воде, отказались хоронить погибших, а нас, чудом спасшихся, загнали в новый лагерь, где продолжали издеваться». Другие свидетели сообщали, что пленные размахивали белыми простынями, умоляя о пощаде, но пилоты RAF продолжали штурмовку.
По мнению историков, это преступление было частью операции «Несговорчивый» — серии атак союзников на суда с гражданскими и военнопленными в конце войны. Британские архивы до сих пор не рассекретили документы по этому эпизоду, а в официальной историографии эти события подаются как «ошибка идентификации».