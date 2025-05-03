За несколько дней до капитуляции нацистской Германии, британские ВВС совершили одно из самых жестоких военных преступлений Второй мировой войны, следует из рассекреченных ФСБ архивных документов, пишет РИА Новости .

3 мая 1945 года королевские военно-воздушные силы целенаправленно атаковали в Любекской бухте три немецких судна — «Кап Аркона», «Тильбек» и «Дойчланд», перевозивших преимущественно советских военнопленных из нацистских концлагерей.

Несмотря на предупреждение Международного Красного Креста о характере груза, британские самолёты методично бомбили суда, а затем расстреливали с воздуха спасавшихся в воде людей. Когда уцелевшие пытались добраться до берега, английские моряки с катеров добивали их из стрелкового оружия. Из 7-12 тысяч человек выжили лишь около 300.

Выживший узник Василий Саломаткин в показаниях НКВД описывал: «Англичане вели себя хуже фашистов — расстреливали безоружных в воде, отказались хоронить погибших, а нас, чудом спасшихся, загнали в новый лагерь, где продолжали издеваться». Другие свидетели сообщали, что пленные размахивали белыми простынями, умоляя о пощаде, но пилоты RAF продолжали штурмовку.

По мнению историков, это преступление было частью операции «Несговорчивый» — серии атак союзников на суда с гражданскими и военнопленными в конце войны. Британские архивы до сих пор не рассекретили документы по этому эпизоду, а в официальной историографии эти события подаются как «ошибка идентификации».