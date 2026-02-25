ФСБ назвала условие для отмены штрафа за просмотр экстремистского контента

Официальный представитель УФСБ России по Свердловской области Елена Докучаева рассказала, что, если россияне случайно в Сети столкнулись с экстремистским материалом, посмотрели его, они могут избежать штрафа при условии, что своевременно уведомят органы о найденной опасной информации, сообщает ОТВ-Екатеринбург .

По словам Докучаевой, задача следствия — выяснить, был ли поиск материалов целенаправленным или доступ к ним получен случайно. В случае осознанного изучения экстремистского контента грозит штраф от 3 до 5 тысяч рублей. Если же пользователь столкнулся с таким контентом непреднамеренно, важно сделать выбор в пользу гражданской сознательности.

При понимании, что материал носит экстремистский характер, оптимальным решением будет обращение в правоохранительные органы через официальный сайт с сообщением о подозрительном содержимом и просьбой рассмотреть возможность его блокировки или удаления. Это важно, поскольку существует риск, что на данный материал может случайно попасть ребенок. Отсутствие развитого критического мышления у несовершеннолетних может сделать такой контент первым шагом на пути к радикальным взглядам. Нельзя утверждать, что одно лишь знакомство с запрещенной информацией моментально превратит человека в экстремиста, однако такая вероятность не исключена.

Докучаева отметила, что правоприменительная практика по подобным случаям в настоящее время находится в стадии становления. Специалист провела аналогию новых правовых норм с Правилами дорожного движения.

«Когда мы нарушаем правила дорожного движения, например дорогу переходим не в том месте, мы понимаем, что так делать нельзя. Есть определенные правила, если мы совершаем проступок, за ним последует штраф. Мы не идем в суд доказывать свою позицию, что нам так было удобнее или я опаздывал. Мы осознанно идем на правонарушение и в дальнейшем платим штраф и больше так не делаем. Здесь то же самое. Закон сделан прежде всего для того, чтобы обезопасить нас и подрастающее поколение от нежелательного деструктивного контента. И идти в суд, говорить, что на самом деле я хотел изучить, потому что мне было это интересно. Вопрос всегда умысла», — отметила представитель ФСБ.

