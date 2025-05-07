Фронтовые бригады КДК «Мечта» и ДК «Луч"провели военно-патриотические мероприятия

Это событие собрало почетных гостей, ветеранов и жителей города, всех тех, кто пришел отдать дань памяти тем, кто с камерой в руках приближал светлый день Победы и сохранил для будущих поколений важнейшие моменты великой и страшной войны.

В рамках митинга фронтовая бригада КДК «Мечта» подарила присутствующим музыкальный подарок, исполнив песни: «Смуглянка», «Катюша» и «День Победы». Эти мелодии, знакомые каждому, вызвали у собравшихся тёплые воспоминания и глубокие чувства гордости за свою страну.

6 мая 2025 года в городе Красногорск на базе Красногорского колледжа состоялась торжественная программа, приуроченная к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Фронтовая агитбригада Дома культуры «Луч» с большой гордостью выступила с военно-патриотическим блоком: хореографический ансамбль народных танцев «Планета» совместно с талантливыми солистами ДК «Луч» и фольклорным ансамблем «Жива» порадовали зрителей яркими танцевальными композициями под всеми любимые песни фронтовых лет.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что сейчас особый смысл имеет разговор с детьми и внуками, которые уже не так часто видели ветеранов ВОВ.

«Их подвиги должны жить в сердцах подрастающего поколения, как в свое время мы знали о подвигах, в том числе наших сибиряков, которые защищали Москву и обеспечили здесь прорыв — первое контрнаступление», — добавил Воробьев.