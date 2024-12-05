Фронтовик, почетный житель Москвы Иван Слухай отметил 100-летие

«Поблагодарил его за верность и любовь к Родине, смелость души и отвагу в сердце. Пожелал здоровья и бодрости духа», — написал мэр в своем Telegram-канале.

Иван Слухай в 1942 году записался добровольцем в народное ополчение. При форсировании реки Днепр получил множественное осколочное ранение. При этом он ушел с поля боя только после прихода подкрепления.

Еще во время ВОВ он доставил письмо с требованием капитулировать командующему гитлеровскими войсками. После этого сотни солдат и офицеров сдались в плен.

После войны Слухай остался служить в ВС СССР. Он был военным еще 42 года, а потом стал заниматься общественной деятельностью.

В 1996 году он возглавил Московский комитет ветеранов войны. Организация помогает проводить крупные патриотические акции в мегаполисе, а также занимается увековечиванием памяти героев. Еще ветеран занимается патриотическим воспитанием молодежи и созданию школьных музеев, уголков боевой славы и т. д.

За безупречную службу Родине Иван Слухай был награжден многочисленными орденами и медалями.