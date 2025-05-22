Французский фермер нашел на своем участке 150 т золота, но не получит ни грамма

Инцидент произошел в регионе Овернь. Фермер Мишель Дюпон во время осмотра своего участка заметил странный блеск в ручье. Мужчина начал копать и обнаружил золото. Согласно предварительным оценкам, под фермой Дюпона может находиться до 150 тонн драгоценного металла.

Однако Дюпон не может получить ни грамма золота. Французские власти, узнав о золотой руде, запретили добычу. Недра принадлежат государству, даже если находятся на частной земле. Для разработки нужны многолетние экологические исследования и согласования.

«Мне объяснили, что ничего нельзя делать до завершения всех проверок», — с сожалением заявил Дюпон.

При этом фермер добавил, что после обнаружения золота появилось большое количество желающих приобрести соседние с фермой земельные участки.

Ранее в Таиланде рабочие при проведении земляных работ обнаружили статую Будды возрастом 1000 лет и весом около 50 кг. Статую случайно нашел машинист экскаватора, который выравнивал участок земли под строительство нового дома.