Франции хотят передать российского инженера, арестованного в США

Российского инженера, многодетного отца и предпринимателя Анатолия Легкодымова после задержания на территории США могут передать Франции. Об этом заявил вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников, пишет NewsAlert .

Мельников считает, что, если США передадут Франции российского гражданина, задержанного на их территории в 2023 году, это нарушит международное право, так как экстрадиция будет носить политический характер.

Американский суд признал Легкодымова частично виновным по делу о криптовалютной платформе Bitzlato и назначил наказание в виде 18 месяцев заключения, которые россиянин уже отбыл. Несмотря на то, что его должны депортировать на родину, иммиграционная тюрьма все равно его удерживает из-за требования Франции выдать предпринимателя ей.

«Попытки обвинить Легкодымова в иных противоправных действиях не нашли подтверждения, а теперь его хотят судить повторно — что противоречит принципу non bis in idem (не судят дважды за одно и то же — ред.)», — заявил Мельников.

Он призвал российские власти, международные институты и правозащитное сообщество вмешаться в ситуацию и помочь исключить отправку Легкодымова во Францию, вернув его домой — в Россию.