Фотовыставка о супругах бойцов СВО открылась в Тимоново

Идею проекта, которая зародилась в Самаре, поддержали жены и матери из Калининграда, Тольятти, Перми, Рязани и других городов России. Патриотический проект высоко оценил Президент Российской Федерации Владимир Путин.

Создатели проекта «Жена героя» в Московской области — Комитет семей воинов Отечества г. о. Клин совместно с женсоветом 92-й исследовательско-инструкторской вертолетной эскадрильи и Центральным офицерским клубом Воздушно-космических сил при поддержке Главного командования ВКС.

«Хочу поблагодарить всех, кто причастен к реализации данного проекта. Проделана трудоемкая и эмоционально сложная работа, но мы уже пожинаем плоды нашей деятельности! Сегодня мы видим подъем духа ребят, которые получили на передовую фотографии своих жен! В каждой фотографии прослеживается невероятная гордость за своего Героя! Поддержка семьи — это самое ценное и важное для воина! Любовь жены дает силы бороться и двигаться вперед» поделилась организатор проекта, руководитель Комитета семей воинов Отечества городского округа Клин Елена Чеснокова.

На 40 полотнах — фотографии жен рядовых, майоров и лейтенантов, подполковников и прапорщиков, старшин и сержантов, ефрейторов и капитанов. За каждой фотографией своя история — ожидание и боль, любовь и надежда, вера и сердечная поддержка, пожелания своим героям скорейшего возвращения, живыми и здоровыми. В лице каждой героини снимка выражается безмолвное личное обращение к самому близкому человеку, нежности и гордости за своего воина.

«Мы, ветераны боевых действий, не понаслышке знаем, как спасает на выполнении боевой задачи любовь жены, ее ожидание и вера! Стихотворение „Жди меня, и я вернусь“, которое прозвучало на мероприятии, еще одно тому подтверждение! Мы офицеры, знаем как сложно нашим женам одним растить детей, заниматься бытом, справляться с трудностями. Поэтому я всегда говорю, что половина звезд на погонах мужа принадлежат его супруге!», — рассказал генерал-майор Владимир Байкин.

В мероприятии с концертными номерами выступили артисты творческой группы ЦОК ВКС и Ансамбль песни и пляски ВКС. В программу вошли музыкальные номера о России, армии, героях специальной военной операции.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что командиры бойцов просят привезти в зону спецоперации коптеры, тепловизоры, спальники, сигареты, что-то из личных вещей и всегда — детские письма.

«Кто-то пишет пару строк, кто-то — несколько страниц, но эти моменты всегда самые ценные. Чтобы помнить, кого они защищают», — отметил глава региона.