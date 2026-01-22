сегодня в 16:27

Фотовыставка о подвиге Гостомельского десанта открылась в школе №20 Орехово-Зуева

В экспозиции представлены уникальные фотографии боевой работы двух гвардейских бригад ВДВ при взятии аэродрома «Антонов» под Киевом и их двухдневного противостояния превосходящим силам противника до подхода основных частей российских войск.

На открытии выставки депутат Московской областной думы Эдуард Живцов отметил, что подвиг Гостомельского десанта еще недостаточно изучен, но обязательно войдет в учебники истории, о нем снимут фильмы и напишут книги.

Социальный координатор Орехово-Зуевского отделения фонда «Защитники Отечества» Юлия Дубинина уже создала песню о Гостомельском десанте, которую исполняет ансамбль ДШИ им. Я. Флиера.

Автором и инициатором выставки стал Николай Леонидович Осокин — отец Героя России Алексея Осокина, участника этих событий. Проект реализуется в рамках патриотической программы «Успех V единстве поколений». Выставка является передвижной и будет размещаться в образовательных учреждениях Орехово-Зуевского городского округа.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.