сегодня в 17:47

Фотовыставка о мирной жизни в Мариуполе открылась на Гоголевском бульваре Москвы

На Гоголевском бульваре в Москве открылась фотовыставка Российского военно-исторического общества (РВИО) под названием «Мариуполь — два года без войны». Экспозиция, состоящая из 32 стендов, посвящена периоду масштабного восстановления одного из крупнейших городов ДНР и демонстрирует фотографии, сделанные журналистом Сергеем Венявским в период с 2022 по 2024 годы. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

Фотографии выставки отражают усилия строителей из Московской и Ленинградской областей, Санкт-Петербурга, Липецка, Ульяновска, Смоленска и Ростова-на-Дону по восстановлению объектов инфраструктуры, включая реставрацию православных храмов и спасение памятника художнику Архипу Куинджи.

Одной из самых знаковых фотографий выставки является водружение флага России на отреставрированном историческом здании в центре Мариуполя.

Фотовыставка организована творческим объединением «Послесловие» в рамках проекта «Мариуполь Возрождение» при поддержке РВИО и Департамента культуры города Москвы.

Выставка будет работать на Гоголевском бульваре до конца июля, после чего отправится в Мариуполь.

«Выставка «Мариуполь — два года без войны» является важным шагом в освещении усилий по восстановлению города. Она показывает, как труд строителей и реставраторов из различных регионов России способствует возрождению Мариуполя и возвращению его к мирной жизни», прокомментировал министр ЖКХ Подмосковья Антон Велиховский.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача подмосковных властей — помочь с восстановлением городов и инфраструктуры в новых регионах России, чтобы люди могли постепенно вернуться к нормальной жизни.

Он добавил, что строители из Московской области уже восстановили более 100 объектов в Тельмановском, Новоазовском районах и Мариуполе. Среди них — многоквартирные дома, автодороги, школы, детсады и медучреждения.