Фотосессия с фальшивыми купюрами в Москве: участников оштрафовали на 20 тыс руб

Пресненский райсуд столицы рассмотрел дело об административном правонарушении в отношении Павла Литуновского, Максима Калинина и Александра Серова, которые устроили фотосессию с купюрами из банка приколов на Патриарших прудах, сообщает пресс-служба суда.

Ранее мужчины, надев шубы и расстелив красную ковровую дорожку, устроили фотосессию. Во время съемки был перекрыт пешеходный переход на Малой Бронной улице, к тому же они раскидали там 100-долларовые купюры банка приколов. Нарушителей задержали.

Как отмечено в протоколе, мужчины создали помехи движению пешеходов, доступу людей к жилью и объектам социнфраструктуры. Им предъявили обвинение в нарушении по части 1 статьи 20.2.2 КоАП РФ (организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка).

Каждому задержанному суд назначил административный штраф в размере 20 тыс. рублей.