Фотосессии и SPA-процедуры: россияне рассказали о популярных подарках

«ЮMoney» и IT-компании «Эвотор» провели исследование, согласно которому россияне стали предпочитать материальным подаркам на Новый год впечатления: услуги и получение опыта, сообщает Газета.ru .

«Россияне стремятся дарить не предметы, а эмоции и возможности. Особенно это заметно в категории релакс-услуг — массажи и SPA-процедуры теперь воспринимаются как способ проявить заботу о близких. Мы видим, что только с 1 по 14 декабря количество онлайн-оплат массажных услуг увеличилось на 40%, а оборот салонов вырос на 88%», — заявила руководитель службы сопровождения корпоративных клиентов «ЮMoney» Ирина Полякова.

Отличным примером служат фотосъемки в качестве подарков. В первые 14 дней декабря количество желающих арендовать фотостудию увеличилось на 64%.

Примечательно, что, несмотря на значительный рост востребованности, средняя стоимость заказа осталась почти прежней — 2235 рублей, что делает данный вид презента вполне доступным для многих.

