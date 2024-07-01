Фотограф из Москвы обвинила экс-помощника в махинациях с фейковым Playboy

Московский фотограф Елена обратилась в правоохранительные органы с заявлением о мошенничестве в отношении ее бывшего ассистента. По ее словам, мужчина причастен к незаконному использованию бренда Playboy, пишет Life.ru .

По словам Елены, несколько лет назад она познакомилась с 54-летним Евгением и взяла его на работу в свою небольшую фирму. Вместе они начали сотрудничать с казахстанской версией журнала Playboy: фотографировали моделей по московским расценкам, а затем отправляли снимки в Казахстан для публикации за местную стоимость. Все шло гладко, пока не выяснилось, что данное издание является фейковым.

Осенью 2023 года скандал вокруг казахстанского Playboy разгорелся с новой силой, когда на обложке появился украинский трансгендер Игорь Булгачев. Тогда стало известно, что издатели не получали официального разрешения на использование бренда Playboy в Казахстане.

После этого инцидента Елена решила прекратить сотрудничество с партнерами из Казахстана, однако, по ее словам, Евгений Е. был против этого решения. Фотограф утверждает, что экс-ассистент создал аккаунты в социальных сетях, копирующие название ее компании, и начал завышать цены, при этом заявляя, что Елена отошла от дел. В итоге предпринимательница обратилась в полицию.

Отмечается, что моделей, которые участвовали в фотосессиях для казахстанского Playboy, не смутил тот факт, что журнал является поддельным.