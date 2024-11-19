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Фото и видео можно отправить на конкурс «Дорожная грамматика зимних дорог детства»

Благотворительный фонд поддержки детей пострадавших в ДТП имени «Наташи Едыкиной» предлагает создать фото или видео работы на тему правильного поведения детей зимой, и приглашает с 18 ноября по 18 декабря поучаствовать в V всероссийском конкурсе фото-видео работ по ПДД «Дорожная грамматика зимних дорог детства», направленном на профилактику ДТП в зимний период. Об этом сообщает пресс-служба фонда.

Конкурс фото — видео работ по ПДД проводится с целью профилактики дорожно-транспортных происшествий с участием детей в опасный зимний период, через художественно-эстетические навыки и способности.

Конкурс проводится в рамках проекта «Дорожная грамматика». К участию в конкурсе приглашаются дети от 6 до 16 лет. Конкурсные материалы принимаются согласно положению конкурса строго на электронный адрес: dor.grammatika@fond-edykina.ru.

Сайт проекта: http://dg.fond-edykina.ru/index.php, ссылки на информацию о конкурсе на сайты фонда: http://www.fond-edykina.ru/; http://new.fond-edykina.ru/index.php.

Дополнительную информацию можно уточнить по телефону: 8(967)640-17-45 (WhatsApp; Viber; Telegram); прием звонков и сообщений с 8:00 до 15:00 по московскому времени в рабочие дни.