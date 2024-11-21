Жители городского округа Химки могут принять участие в форуме «Здоровая семья — здоровая Россия». На мероприятии выступят ведущие врачи-специалисты Московской области и расскажут гостям о главных показателях здоровья, правильном питании, профилактике заболеваний и многом другом. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Гости форума смогут задать волнующие вопросы ведущим врачам-специалистам — эндокринологу, специалисту по медицинской реабилитации, дерматовенерологу, а также руководителям ведущих медицинских учреждений Московской области. В программе форума запланировано обсуждение таких актуальных тем, как: правильное питание и его влияние на метаболическое здоровье, профилактика онкологических заболеваний у женщин, здоровье волос — как показатель общего благополучия организма. Также родителям расскажут о поведенческих особенностях детей и правильных способах их коррекции.

Форум проведут 4 декабря в 11:00 по адресу: улица Ленинградская 18А — многофункциональный социальный комплекс «Восход». Для участия необходимо зарегистрироваться по ссылке.

«Союз женщин России» — одна из старейших женских организаций в стране, которая существует уже более 80 лет. В Химках отделение общественно-государственной организации образовалась два года назад.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что здравоохранение год от года оценивают жители выше. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.