Форум-выставка «ГОСЗАКАЗ» 2025 пройдет в Петербурге в апреле

С 23 по 25 апреля 2025 года КВЦ «ЭКСПОФОРУМ» в Санкт-Петербурге станет местом проведения значимого мероприятия для поставщиков и закупщиков — форума-выставки «ГОСЗАКАЗ» .

Здесь участники смогут ознакомиться с нововведениями в сфере государственных закупок, установить деловые связи и открыть для себя новые перспективные рынки сбыта.

Основные темы форума

На мероприятии обсудят технологическое лидерство — поддержку отечественных предприятий в разработке передовых технологий и развитии импортозамещения. Также будет поднят вопрос о современных закупочных механизмах — изменениях в нормативно-правовой базе, обновленных требованиях и лучших практиках.

Национальный режим закупок также не останется без внимания. Участники форума обсудят влияние новых правил на поддержку российских производителей. Также в рамках мероприятия актуальна будет тема поддержки производства и кадрового потенциала. Посетители узнают о государственных мерах поддержки для предприятий и обучении специалистов.

Инновации и цифровизация — еще одна актуальная тема форума, в рамках которой обсудят автоматизацию закупок, современные платформы и экосистемы для бизнеса. Кроме того, участники получат информацию о долгосрочных контрактах и устойчивых цепочках поставок — укреплении партнерских отношений, специальных инвестиционных контрактов и государственно-частном партнерстве (ГПЧ).

Более подробно ознакомиться с программой форума-выставки «ГОСЗАКАЗ» 2025 и зарегистрироваться на нее можно на сайте.