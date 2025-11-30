Форум «Волонтеры Подмосковья» собрал 500 активистов

Форум «Волонтеры Подмосковья» объединил 500 добровольцев из разных городов региона в рамках национального проекта «Молодежь и дети» 7–8 июня, сообщает пресс-служба министерства информации и молодежной политики.

В Подмосковье состоялся итоговый форум «Волонтеры Подмосковья», который собрал 500 активистов со всего региона. Организатором мероприятия выступило министерство информации и молодежной политики Московской области.

В первый день форума 200 участников — кураторы волонтерских штабов, представители ресурсных центров, НКО и добровольческих движений — приняли участие в тренинге по командообразованию и обсудили опыт развития волонтерства с коллегами из Нижнего Новгорода, Казани и Москвы. Генеральный директор АНО «Волонтерский центр Нижегородской области» Мария Самоделкина отметила, что семейное добровольчество и работа во дворах стали эффективными методами привлечения новых участников.

Кульминацией дня стала стратегическая сессия по разработке дорожной карты реализации национального проекта «Молодежь и дети» в Подмосковье. Волонтеры работали в командах по четырем направлениям: вовлечение молодых семей, участников СВО и их близких, студентов и старшего поколения. Итогом стала единая дорожная карта с перспективными идеями.

Во второй день к форуму присоединились еще 300 активистов. Программа включала мастер-класс по ораторскому искусству и встречу с артистом и основателем благотворительных фондов Юрием Куценко, который рассказал о проектах помощи детям с ДЦП и развитии благотворительности.

В рамках форума прошла церемония награждения самых инициативных волонтеров благодарственными письмами президента РФ и губернатора Подмосковья, а также грамотами за вклад в патриотическое воспитание и экологическую работу. Завершил мероприятие музыкальный концерт исполнителя Кирилла Ермакова (LYRIQ).

Форум прошел в рамках национального проекта «Молодежь и дети» и стал площадкой для обмена опытом и формирования новых инициатив в добровольческом движении региона.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе встречи подмосковной молодежи с известным исполнителем SHAMAN поблагодарил юношей и девушек за их активную позицию.

«Вы все люди активные неравнодушные и с разного возраста очень активно вовлечены в патриотическую работу своих городов и школ. Мы с вами встречались в разных ситуациях, и всегда это заслуживает уважения. Потому что свое личное время и силы вы тратите на то, чтобы помогать тем, кто оказался в сложной ситуации. И я хочу вас за это поблагодарить. Спасибо», — обратился Воробьев к собравшимся.