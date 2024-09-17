Форум «Уравдом» состоялся в Подмосковье

Вопросы сферы жилищно-коммунального хозяйства обсудили на муниципальном форуме «Управдом» в Орехово-Зуевском городском округе, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

Участие в мероприятии приняли местные жители, инспекторский состав Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области, представители региональной Ассоциации председателей советов многоквартирных домов и ресурсоснабжающих организаций.

«Форумы „Управдом“ проводятся во всех городских округах Подмосковья. График составляется муниципалитетами самостоятельно, но не реже 4 раз в год. Это в первую очередь способ взаимодействия с жителями. На форумах присутствуют как представители администрации, управляющих компаний, так и инспекторы нашего ведомства. Совместными усилиями в рамках мероприятия обсуждаются вопросы содержания домов и дворовых территорий. Также всегда принимаются предложения по оптимизации работы», — сказал заместитель министра по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Эдуард Сущенко.

Были затронуты темы: диагностики и ремонта систем отопления многоквартирных домов; содержания и уборки дворовых территорий. Также рассмотрены жалобы прошлого года, касающиеся обслуживания домов управляющими компаниями. Ряд вопросов был решен уже в ходе его работы, часть из них были взяты на контроль инспекторским составом Министерства.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.